Хави считает, что сборная Катара будет серьезным соперником на ЧМ-2022

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением об уровне сборной Катара, хозяйке чемпионата мира 2022 года.

Отмечается, что испанский специалист советует серьезно отнестись к катарской национальной команде.

«Катар – это не только организаторы грядущего мундиаля, но и серьезный соперник. Их сборная может создать сенсацию на турнире. Я горд тем, что тренировал «Аль-Садд» в этой стране. Футбол в Катаре очень стремительно развивается, а сборная из футболистов этой страны готова заявить о себе на чемпионате мира», – приводит слова Хави итальянская пресса.

Добавим, что испанский тренер тренировал «Аль-Садд» с 2019 по 2021 годы. С клубом из Дохи он стал чемпионом Катара в сезоне-2020/2021, обладателем Кубка шейха Яссима (2019) и Кубка наследного принца Катара (2020, 2021).

На мировом первенстве Катар сыграет в одной группе с Нидерландами, Сенегалом и Эквадором.