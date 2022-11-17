Анчелотти признан лучшим тренером года по версии Globe Soccer Awards

Наставник «Реала» Карло Анчелотти победил в номинации лучший тренер года по версии Globe Soccer Awards. Об этом сообщает пресс-служба Европейской ассоциации клубов.
Отмечается, что функционер «сливочных» Флорентино Перес был объявлен, как президент года.
По информации источника, по итогам голосования 63-летний итальянец обошел Пепа Гвардиолу («Манчестер Сити»), Жозе Моуринью («Рома»), Стефана Пиоли («Милан»), Абеля Феррейру («Палмейрас»), Ренато Гауша («Гремио») и Юргена Клоппа («Ливерпуль»).
Напомним, что в прошлом сезоне мадридский клуб под руководством Анчелотти стал чемпионом Испании, обладателем Суперкубка Испании, победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. В настоящий момент «Реал» занимает вторую строчку в Ла Лиге, в 1/8 финала ЛЧ команда встретится с «Ливерпулем».