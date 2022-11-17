Мартинес оценил физическую форму Лукаку перед чемпионатом мира-2022

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес оценил физическую форму нападающего национальной команды Ромелу Лукаку перед чемпионатом мира-2022, который пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

«Мы хорошо поработали с медицинским персоналом «Интера», и я надеюсь, что Лукаку хорошо проведет чемпионат мира», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

На мировом первенстве «красные дьволы» сыграют в группе F с командами Канады, Марокко и Хорватии.

К слову, Лукаку играет за сборную Бельгии с 2010 года. На его счету 102 сыгранных матча, 68 голов и 15 результативных передач.