Адама Траоре может присоединиться к «Тоттенхэму» следующим летом 

Руководство «Тоттенхэма» продолжительное время следит за форвардом «Вулверхэмптона» Адама Траоре. Об сообщает британская пресса.

Отмечается, что главный тренер «волков» Хулен Лопетеги может не убедить 26-летнего испанца продлить соглашение. Его контракт с клубом истекает в июне 2023 года.

По информации источника, представители «шпор» могут воспользоваться текущей ситуацией и подписать нападающего в качестве свободного агента летом 2023 года. Клуб привлекает качество игры футболиста на флангах и большой опыт в чемпионате Англии.

Добавим, что Траоре является игроком «Вулверхэмптона» с 2018 года. За команду он провел 168 матчей, забил 13 голов и отдал 18 результативных передач. Его рыночная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.