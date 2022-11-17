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Почеттино уверен, что игра за сборную Аргентины оказывает давление на Месси

Аргентинский специалист хвалит форварда за отличное выступление на Кубке Америки.
17 ноября 2022 21:24
автор: Глеб Шевяков

Бывший тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о роли нападающего Лионеля Месси в составе сборной Аргентины.

Отмечается, что по мнению экс-наставника парижан, фанаты аргентинской национальной команды благодарны форварду за победу в Кубке Америки.

«Для аргентинцев он навсегда останется в их сердцах. Он добыл для них победу в Кубке Америки, несмотря на колоссальное давление. Несомненно, что на Месси оказывают слишком сильное давление. Он ключевой игрок своей сборной, все играют на него и ждут от него чуда каждый раз. Так нельзя работать постоянно, футбол – командный вид спорта», – приводят слова 50-летнего тренера британские СМИ.

Напомним, что Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года. На его счету 165 проведенных игр, 91 гол и 52 результативные передачи. Вместе со своей национальной командой футболист стал обладателем Кубка Америки в 2021 году.

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