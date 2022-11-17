Ибрагимович принял решение продолжить карьеру после травмы

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович намерен вернуться на поле после восстановления от травмы. Об этом сообщает журналист Фарбицио Романо в своих соцсетях.

Отмечается, что в мае шведский нападающий успешно перенес операцию на колене. Футболист должен восстановиться к началу 2023 года.

«Мне очень хочется вернуться на поле. Думаю, мое состояние это позволит. Скоро вы увидите меня снова на футбольном поле», – сказал нападающий.

Добавим, что Ибрагимович вернулся в «Милан» в январе 2020 года. Всего за состав «россонери» он провел 159 матчей, забил 92 гола и отдал 35 результативных передач. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до июня 2023 года.