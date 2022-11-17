В «Манчестер Сити» заявили, что клуб сам отказался от идеи покупки Роналду

Руководство «Манчестер Сити» утверждает, что переход форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в состав «горожан» летом 2021 года не состоялся по их собственной инициативе. Об этом сообщает журналист Крис Уилер в своих соцсетях.

Отмечается, что в недавнем скандальном интервью португалец заявил, что был близок к переходу в команду Хосепа Гвардиолы.

По информации источника, решение о прекращении переговоров было выдвинуто клубом, а не футболистом. Только после этого 37-летний португалец совершил свое возвращение в стан «красных дьяволов».

Напомним, что Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года. В текущем сезоне за манкунианцев он отыграл 16 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.