Роман Павлюченко: Скучный футбол. Печально

«Впустую провёл полтора часа. Даже тяжело назвать то, что мы все сегодня видели, футболом. Наверное, есть какие-то обстоятельства по составу… Футболисты, которые сегодня выходили на поле — лидеры своих команд. Они играют и они на виду. Но то, что мы сегодня увидели, печально. Футболом это не назовёшь. Просто поиграли в квадрат без ворот. Не пойму, зачем сегодня были нужны ворота.

Скучный футбол без моментов. Подстроились под игру сборной Таджикистана — играли в их футбол. Хозяева — молодцы! Проявили характер, показали желание. Может, сборная России не настроилась. Страна очень долго ждала такие матчи, так как сборную давно не видели. По этой причине хотелось увидеть что-нибудь с Таджикистаном. Мне игра не понравилась.

Через три дня будет матч с Узбекистаном. Если правильно понимаю, будет совсем другой состав. И соперник будет совсем другой — намного сильнее. Может быть, кайфанём через три дня. Сегодня никто не получил кайфа», —цитируют Павлюченко российские СМИ.