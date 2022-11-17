«Реал» нашел альтернативу Беллингему в лице Тилеманса 

Руководство «Реала» переключится на подписание полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса, в случае неудачи с трансфером Джуда Беллингема. Об этом сообщают британские СМИ.

Отмечается, что представители «сливочных» опасаются, что игрока дортмундской «Боруссии» может перехватить «Ливерпуль».

Как утверждает источник, мадридский клуб нацелится на трансфер 25-летнего бельгийца, если Беллингем решит вернуться в АПЛ. Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп хочет видеть 19-летнего англичанина в составе своей команды.

Добавим, что «Лестер» выкупил права на Тилеманса у «Монако» в июле 2019 года. В нынешнем сезоне игрок провел 17 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его рыночная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.