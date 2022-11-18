В «Милане» разочарованы тем, что не удалось продлить контракт с Леау до ЧМ-2022

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини поделился мнением о том, что клубу не удалось продлить контракт с вингером команды Рафаэлом Леау до чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Мы планировали подписать новое соглашение до чемпионата мира. Но с Леау это не получилось», - приводит слова функционера зарубежная пресса.

Ранее сообщалось, что 23-летний португалец готов остаться в стане «россонери», если будет получать 7,5 миллионов евро за сезон. В настоящий момент игрок зарабатывает 1,5 миллиона.

Напомним, Леау выступает за «Милан» с августа 2019 года. Всего за команду он отыграл 135 матчей, забил 34 гола и отдал 30 результативных передач. Его действующий контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024.