Мане перенес операцию и точно пропустит чемпионат мира в Катаре

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Сенегала Садио Мане перенес операцию на ноге в австрийском Инсбруке.

Как сообщает пресс-служба мюнхенского клуба, сроки восстановления форварда не позволят ему выступить на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, Мане получил травму головки правой малоберцовой кости в матче Бундеслиги против бременского «Вердера» и был заменен уже на 21-й минуте. Изначально тренерский штаб сенегальцев внес футболиста в заявку на ЧМ, однако теперь стало известно, что он точно пропустит турнир.

Соперниками сборной Сенегала по групповому этапу станут команды Нидерландов, Эквадора и Катара.