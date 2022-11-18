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Мане перенес операцию и точно пропустит чемпионат мира в Катаре

Сенегалец не успеет восстановиться даже к плей-офф турнира.
18 ноября 2022 09:37
автор: Александр Шульгин

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Сенегала Садио Мане перенес операцию на ноге в австрийском Инсбруке.

Как сообщает пресс-служба мюнхенского клуба, сроки восстановления форварда не позволят ему выступить на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, Мане получил травму головки правой малоберцовой кости в матче Бундеслиги против бременского «Вердера» и был заменен уже на 21-й минуте. Изначально тренерский штаб сенегальцев внес футболиста в заявку на ЧМ, однако теперь стало известно, что он точно пропустит турнир.

Соперниками сборной Сенегала по групповому этапу станут команды Нидерландов, Эквадора и Катара.

источник: ФК «Бавария»
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