Бруну Фернандеш заявил, что у него нет проблем с Роналду после скандального интервью

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш поделился мнением о скандальном интервью Криштиану Роналду.

«Я не читал его интервью, так что с этим все в порядке. Как я уже говорил ранее, теперь все мысли о сборной Португалии», - приводит слова хавбека зарубежная пресса.

Напомним, что несколько дней назад Роналду дал интервью, в котором раскритиковал руководство »Манчестер Юнайтед» и главного тренера клуба Эрика тен Хага.

Добавим, что В текущем сезоне нападающий провел 16 матчей в АПЛ и Лиге Европы. Роналду забил три мяча и отдал две голевые передачи.