Левандовского потрясло решение о дисквалификации на три матча в Ла Лиге

Нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского потрясло решение о его дисквалификации на три матча чемпионата Испании. Об этом сообщает зарубежная пресса.

По данным источника, форвард считает полученное наказание чрезмерным.

Напомним, что поляк во встрече 14-го тура с «Осасуной» (2:1) после получения второй желтой карточки на 31-й минуте, уходя с поля, показал в сторону арбитра обидный жест.

Таким образом, футболист не поможет каталонскому клубу в играх с «Эспаньолом», мадридским «Атлетико» и «Бетисом».