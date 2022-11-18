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Роналду обозвал Уэйна Руни крысой, но признался, что не обращает внимания на ненависть англичанина

Португалец стал участником скандального интервью.
18 ноября 2022 11:30
автор: Александр Шульгин

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду ответил экс-форварду манкунианцев Уэйну Руни, который не раз критически отзывался о португальце.

Во время очередного интервью Роналду задали вопрос о сравнении количества подписчиков в соцсетях у него и Руни. Журналист предположил, что именно это является причиной ненависти англичанина к португальцу.

«Ну, не только его, представь и остальных крыс, которые тоже будут критиковать меня», - ответил Роналду.

Напомним, ранее Криштиану раскритиковал работу главного тренера «МЮ» Эрика Тен Хага, а также обвинил клуб в предательстве.

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Роналду обозвал Уэйна Руни крысой, но признался, что не обращает внимания на ненависть англичанина
Португалец стал участником скандального интервью.
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