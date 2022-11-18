«Уверен, «МЮ» разберется». Руни отреагировал на интервью Роналду

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни прокомментировал скандальное интервью Криштиану Роналду, в котором тот нелицеприятно отзывается о клубе.

«Он фантастический игрок. Роналду и Месси, вероятно, два лучших игрока, когда-либо игравших в футбол. Я его не критиковал, а сказал, что возраст догоняет каждого из нас. Криштиану трудно с этим смириться.

Роналду дал интервью, оно получило всемирную огласку. Некоторые комментарии в нем - странные. Но я уверен, что «МЮ» разберется с этим, как только выйдет полное интервью, и предпримет все необходимые меры», - приводит слова ветерана зарубежная пресса.

Напомним, ранее Криштиану раскритиковал работу главного тренера «МЮ» Эрика Тен Хага, а также обвинил клуб в предательстве. Самого Руни Криштиану назвал «крысой».