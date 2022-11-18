Жена Карпина пристыдила российских болельщиков после матча с Таджикистаном

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, отреагировала на комментарии болельщиков в соцсетях после товарищеского матча национальной команды с Таджикистаном (0:0).

«. Как же мне стыдно за наших болельщиков (не всех, конечно) не потому, что поливают наших ребят, к этому у меня уже иммунитет. Мне стыдно и неловко читать, какими словами называют, как принижают, да просто оскорбляют, соперников», - написала Дарья в соцсетях.

Напомним, что российские футболисты все же один раз поразили ворота противника. После углового мяч в сетку на 85-й минуте отправил полузащитник Даниил Уткин, но гол был отменен из-за нарушения правил Максима Осипенко.

20 ноября команда Валерия Карпина сыграет в гостях с Узбекистаном.