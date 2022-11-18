Стало известно, почему Де Хеа не попал в заявку сборной Испании на ЧМ в Катаре

Стало известно, почему голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа не попал в финальную заявку сборной Испании на чемпионат мира 2022 года.

По информации европейских СМИ, в испанской футбольной федерации подумали, что вратарь завершил карьеру в национальной сборной. Якобы глава организации Луис Рубиалес даже позвонил футболисту, чтобы поздравить его с этим решением, однако Де Хеа был очень удивлен, поскольку не делал подобных заявлений.

В то же время, источник отмечает, что главный тренер команды Луис Энрике имел разговор с игроком, в ходе которого пояснил, что отсутствие голкипера в заявке является техническим решением тренерского штаба.

Напомним, что в рамках группового этапа испанцам предстоит сыграть с Германией, Японией и Коста-Рикой.