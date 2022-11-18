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«Краснодар» ведет переговоры с главным тренером «Оренбурга» Личкой

Во втором клубе не стали скрывать возможную потерю наставника.
18 ноября 2022 14:35
автор: Максим Скороходов

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что главным тренером клуба Марцелой Личкой интересуется «Краснодар».

- «Краснодар» действительно хочет видеть у себя Марцела, это правда. Сейчас идет диалог. У нас нет желания отпускать его в «Краснодар». Есть контракт, проект и самое главное – человеческие отношения. Не хотелось бы, что тренер бросал проект на половине пути. Посмотрим, что произойдет в ближайшее время. Мы хотим, чтобы Марцел остался в «Оренбурге», - приводит слова Андреева «РБ-Спорт».

Пришедший в РПЛ из ФНЛ «Оренбург» в первой части чемпионата России набрал 25 очков в 17 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице.

«Краснодар», главным тренером которого продолжает являться Александр Сторожук, - восьмой, «быки» уступают команде Лички по дополнительным показателям.

источник: «РБ-Спорт»
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