«Краснодар» ведет переговоры с главным тренером «Оренбурга» Личкой

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что главным тренером клуба Марцелой Личкой интересуется «Краснодар».

- «Краснодар» действительно хочет видеть у себя Марцела, это правда. Сейчас идет диалог. У нас нет желания отпускать его в «Краснодар». Есть контракт, проект и самое главное – человеческие отношения. Не хотелось бы, что тренер бросал проект на половине пути. Посмотрим, что произойдет в ближайшее время. Мы хотим, чтобы Марцел остался в «Оренбурге», - приводит слова Андреева «РБ-Спорт».

Пришедший в РПЛ из ФНЛ «Оренбург» в первой части чемпионата России набрал 25 очков в 17 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице.

«Краснодар», главным тренером которого продолжает являться Александр Сторожук, - восьмой, «быки» уступают команде Лички по дополнительным показателям.