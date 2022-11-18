«Манчестер Юнайтед» объявил о том, что примет меры в отношении Роналду

«Манчестер Юнайтед» на своем официальном сайте выпустил заявление по поводу нашумевшего скандального интервью Криштиану Роналду.

«Сегодня утром «Манчестер Юнайтед» предпринял соответствующие шаги в ответ на недавнее интервью Криштиану Роналду. Мы не будем делать дальнейших комментариев, пока этот процесс не завершится», - говорится в заявлении.

Напомним, в данном интервью Криштиану раскритиковал работу главного тренера «МЮ» Эрика Тен Хага, а также обвинил клуб в предательстве.