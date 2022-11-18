«Рубин» на три с половиной года подписал узбекского полузащитника Рахмоналиева

«Рубин» объявил о подписании узбекского полузащитника «Бунедкора» Умарали Рахмоналиева.

«С футболистом подписан контракт на три с половиной года. Контракт Умарали Рахмоналиева с прежним клубом действует до 31 декабря 2022 года, однако по взаимной договоренности клубов игрок может тренироваться с нашей командой уже сейчас», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Рубина».

В 2022 году Рахмоналиева провел 25 матчей, забил 7 мячей и отдал одну голевую передачу за «Бунедкор»из Ташкента. Также на счету 19-летнего футболиста 2 матча в составе юношеской сборной Узбекистана .