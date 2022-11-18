«Краснодар» и «Локомотив» в ФОНБЕТ Кубке России рассудит бригада Карасева

РФС назвал судей и арбитров, которые будут работать на одном из главных матчей 5-го тура пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России «Краснодар» - «Локомотив».

Главным судьей матча будет Сергей Карасев, его ассистентами - Максим Гаврилин и Владимир Миневич. Главным на VAR назначен Артем Любимов, а инспектором Андрей Бутенко.

Матч «Краснодар» - «Локомотив» пройдет 23 ноября на домашнем стадионе «быков» и начнется в 20:00 по московскому времени.

«Локомотив» с 8 очками лидирует в группе А, «Краснодар», имея на одно очко меньше, занимает третье место.