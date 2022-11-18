Карпин – о прозвище Мостового: Меня тоже называли «царем»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, выступавший в чемпионате Испании, объяснил, почему Александра Мостового называли царем в футбольных кругах.

«Когда кто-то хорошо сыграл, то испанцы всех русских называли «царь». Меня тоже называли «царем»? Когда я был лучшим в какой-то игре и здорово сыграл, то да», – рассказал Карпин Youtube-каналу «Коммент.Шоу».

Напомним, Александр Мостовой выступал в чемпионате Испании за «Сельту». Экс-полузащитник «Спартака» посвятил этой команде 8 лет. На его счету 276 матчей, 70 голов и 22 ассиста.

Что касается Карпина, то он также защищал цвета «Сельты». Кроме того, известный тренер успел поиграть за «Валенсию» и «Реал Сосьедад».