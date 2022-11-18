Грилиш опасается, что «Манчестер Сити» выставит его на трансфер

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш боится, что будет продан клубом в 2023 году.

По сообщениям инсайдеров, Грилиш видит, что уступает место в составе не только Эрлинг Холанду и Кевину Де Брейне, но и Филу Фодену, Бернардо Силве и Илкаю Гиндогану, и поэтому опасается, что является первым кандидатом на продажу в случае решения «Манчестер Сити» купить нового звездного футболиста.

В текущем сезоне Грилиш принял участие в 16 матчех за «горожан» во всех турнирах и забил один гол.