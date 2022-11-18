World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Реал» составил список претендентов на замену Начо, в нем два игрока «Интера»

Фернандес считает, что Анчелотти на него не рассчитывает.
18 ноября 2022 18:21
автор: Максим Скороходов

«Реал» составил шорт-лист защитников на замену Начо Фернандесу.

Начо считает, что уже не рассматривается Карло Анчелотти как игрок основной обоймы, поэтому думает об уходе из «Реала».

По данным итальянский прессы, если Начо покинет «сливочных», они попытаются его заменить либо защитниками «Интера» Миланом Шкриньяром или Стефаном де Вреем, либо футболистом «Вильярреала» Пау Торресом.

Сообщается, что интерес на испанского игрока обороны наблюдаются и у «Ювентуса».

Добавим, что контракт Начо с «Реалом» истекает 30 июня. В текущем сезоне 23-летний футболист провел 11 матчей за команду и не отличился результативными действиями.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Карпин предположил, кто сыграет в финале ЧМ-2022
Турнир стартует 20 ноября.
18.11.2022 18:52
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Председатель «Ливерпуля» - о возможной продаже клуба: Это просто бизнес
Вернер допускает, что «красные» останутся собственностью FSG.
18.11.2022 18:38
Футбол
автор: Максим Скороходов
Защитник «Интера» Думфрис может перейти в «Арсенал»
Лондонцы хотят подписать игрока в зимнее трансферное окно.
18.11.2022 18:32
Футбол
«Реал» составил список претендентов на замену Начо, в нем два игрока «Интера»
Фернандес считает, что Анчелотти на него не рассчитывает.
18.11.2022 18:21
Футбол
автор: Максим Скороходов
Грилиш опасается, что «Манчестер Сити» выставит его на трансфер
27-летний футболист не видит себя игроком стартового состава.
18.11.2022 17:54
Футбол
автор: Максим Скороходов
Карпин – о прозвище Мостового: Меня тоже называли «царем»
Карпин и Мостовой вместе выступали за «Спартак» и «Сельту».
18.11.2022 17:50
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Бальде вызван в сборную Испании после новости о травме Гайя
19-летний футболист не провел за «красную фурию» ни одного матча.
18.11.2022 17:25
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Гайя выбыл из состава сборной Испании перед стартом чемпионата мира
Футболист получил травму тренировке.
18.11.2022 17:01
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Арбитр Кукуян будет работать на матче «Крылья Советов» - «Спартак» в ФОНБЕТ Кубке России
РФС определился с судьями и инспекторами на матчи 5-го тура пути РПЛ.
18.11.2022 16:57
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Краснодар» и «Локомотив» в ФОНБЕТ Кубке России рассудит бригада Карасева
Матч пройдет 23 ноября.
18.11.2022 16:44
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Кинут» на 16 миллионов? Что «МЮ» сделает с Роналду
Пока Криштиану Роналду готовится к стартующему 20 ноября чемпионату мира, клуб, которому пока принадлежит португалец, планирует наказать его за скандальные высказывания по максимуму.
Давно такого не было: Гран-при — без Тутберидзе! Золото в Самаре разыграют фигуристки Соколовской
В субботу и воскресенье пройдет пятый, предпоследний этап российской серии Гран-при.
Суперконкурс прогнозов на ЧМ-2022: угадывайте результаты — получайте денежные призы!
«Плеймейкер» приглашает болельщиков футбола принять участие в конкурсе на звание лучшего прогнозиста чемпионата мира в Катаре с призовым фондом 200 000 рублей.
Дагестан получит первого чемпиона Bellator! Расклад и ставки на турнир с участием Немкова и Нурмагомедова
В ночь на 19 ноября в Чикаго пройдет крупный турнир Bellator 288, в главных боях которого будут представлены россияне - Вадим Немков и Усман Нурмагомедов. «Плеймейкер» взвесил шансы.
На камбэк от Овечкина всегда найдется победный буллит от Бучневича! Русские звезды НХЛ устроили «безумие» (видео)
Александр Овечкин сделал очередной шаг в погоне за вечным рекордом Уэйна Гретцки, а заодно помог «Вашингтону» отыграться с 0:3 в гостях у «Сент-Луиса», который все же праздновал победу в серии буллитов (5:4 Б) благодаря Павлу Бучневичу.
Победа Хэмилтона под занавес сезона! Расклады и лучшие ставки на Гран-при Абу-Даби
18 - 20 ноября на легендарной трассе «Яс Марина» в ОАЭ пройдет заключительный этап сезона «Яс Марина». «Плеймейкер» взвешивает шансы гонщиков и команд.
Как Андерсону победить Немкова. Аргументы американца против российского чемпиона
В ночь на 19 ноября в Чикаго пройдет знаковый турнир Bellator 288, главным событием которого станет бой-реванш Вадима Немкова и Кори Андерсона. «Плеймейкер» объясняет, за счет чего американец может отобрать у россиянина титул в полутяжелой категории.
Как Немкову победить Андерсона. Аргументы в пользу российского чемпиона
В ночь на 19 ноября в Чикаго пройдет знаковый турнир Bellator 288, главным событием которого станет бой-реванш Вадима Немкова и Кори Андерсона. «Плеймейкер» объясняет, за счет чего россиянин может защитить титул в полутяжелой категории.
Радулов спасает Знарка! Как хет-трик опальной звезды принес «Ак Барсу» победу над СКА
Казанцы выиграли важнейший матч регулярного чемпионата у питерских армейцев (5:2).
«Не ожидал, что все так плохо». Сергей Балахнин — о неудаче сборной России в Душанбе
Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин подвел для «Плеймейкера» итоги товарищеского матча сборной России с Таджикистаном (0:0).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика