«Реал» составил список претендентов на замену Начо, в нем два игрока «Интера»

«Реал» составил шорт-лист защитников на замену Начо Фернандесу.

Начо считает, что уже не рассматривается Карло Анчелотти как игрок основной обоймы, поэтому думает об уходе из «Реала».

По данным итальянский прессы, если Начо покинет «сливочных», они попытаются его заменить либо защитниками «Интера» Миланом Шкриньяром или Стефаном де Вреем, либо футболистом «Вильярреала» Пау Торресом.

Сообщается, что интерес на испанского игрока обороны наблюдаются и у «Ювентуса».

Добавим, что контракт Начо с «Реалом» истекает 30 июня. В текущем сезоне 23-летний футболист провел 11 матчей за команду и не отличился результативными действиями.