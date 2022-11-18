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Председатель «Ливерпуля» - о возможной продаже клуба: Это просто бизнес

Вернер допускает, что «красные» останутся собственностью FSG.
18 ноября 2022 18:38
автор: Максим Скороходов

Председатель «Ливерпуля» Том Вернер прокомментировал идею продажи клуба.

Fenway Sports Group (FSG) может расстаться с английской командой после 12 лет владения.

«Мы изучаем возможность продажи, но мы не выставляем цену или сроки. Как я понимаю, это просто бизнес. Одним из результатов может быть продолжение нашего руководства в течение достаточно долгого времени», - сказал Вернер британским журналистам.

В текущем сезоне «Ливерпуль» занимает шестое место в английской Премьер-лиге, набрав 22 очка в 14 матчах.

Добавим, что «красные» вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграют с мадридским «Реалом».

источник: «Советский спорт»
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