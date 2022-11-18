Карпин предположил, кто сыграет в финале ЧМ-2022

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил мнение, что команда Аргентины станет победителем чемпионата мира в Катаре.

По его словам, в решающем поединке южноамериканский коллектив обыграет сборную Испании.

Кроме того, Карпин подчеркнул, что бронза достанется команде Бразилии. Об этом специалист заявил в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Напомним, чемпионат мира стартует 20 ноября и завершится 18 декабря. Сборная России не смогла отобраться на этот турнир из-за санкций со стороны ФИФА.