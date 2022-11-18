Быстров назвал подходящего тренера для «Пари НН»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров выразил мнение, что руководству «Пари НН» следует назначить Владислава Радимова на должность главного тренера команды.

Напомним, ранее нижегородцев покинул Михаил Галактионов. Он занял аналогичную должность в «Локомотиве».

«Его работа в структуре «Зенита» не должна пройти даром – достаточно много времени тренировал, обучал нашу молодежь, теперь время перейти на другой, более взрослый, уровень», – написал Быстров в соцсети.

По данным СМИ, «Пари НН» также рассматривает Вадима Гаранина, Олега Василенко, Александра Сторожука и Антона Хазова.