Почеттино надеется в будущем стать главным тренером «Реала»   

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» и «ПСЖ» Маурисио Почеттино выразил надежду возглавить «Реал» в будущем.

Отмечается, что аргентинский специалист мог сменить Зинедина Зидана на тренерском посту «сливочных» в 2018 году, однако в тот момент принял решение остаться в Лондоне.

– «Реал» делал мне предложение в 2018 году, но я не думаю, что это был мой первый и последний шанс. Необходимо набраться терпения и мой час придет. Мной регулярно интересуются большие клубы, как «Реал» или «Манчестер Юнайтед», но я не люблю говорить об этом, так как это может показаться попыткой продать себя, – приводит слова Почеттино испанская пресса.

Напомним, что 50-летний наставник находится без клуба с июля 2022 года. За свою карьеру он возглавлял «ПСЖ», «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Эспаньол». С клубом из Парижа Почеттино стал чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка Франции.