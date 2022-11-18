Бальде, заменивший Гайя в заявке сборной Испании на чемпионат мира, заявил, что сбылась его мечта

Защитник Алекс Бальде, вызванный в сборную Испании вместо травмированного Хосе Гайя, дал первый комментарий после попадания на чемпионат мира в Катаре.

«Огромное счастье - иметь возможность представлять сборную Испании на чемпионате мира. Это мечта. Я выражаю поддержку и желаю скорейшего выздоровления Хосе Гайя. Идем вместе к одной цели», - написал Бальде в соцсетях.

В рамках группового этапа чемпионата мира «красная фурия» сыграет со сборными Германии, Японии и Коста-Рики.