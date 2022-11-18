Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра уверен, что Криштиану Роналду покажет свой высокий уровень игры на чемпионате мира в Катаре.

Отмечается, что 24 ноября сборной Португалии и 37-летнему форварду предстоит сыграть первый матч на мундиале против сборной Ганы.

«У Роналду наступил трудный период. На него оказывают давление и всячески критикуют, но мы все люди. Криштиану зол и заряжен, он воспользуется шансом и докажет на мундиале, что он лучший игрок в мире. Но он должен думать о сборной Португалии, об игроках вокруг. Эта команда способна на многое и может удивить некоторых скептиков», – приводят слова Эвра британские СМИ.

Добавим, что Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года. В составе национальной команды он провел 191 матч, забил 117 голов и отдал 43 результативные передачи.

На грядущем мировом первенстве подопечные Фернанду Сантуша оказались в группе H, где встретятся со сборными Ганы, Уругвая и Южной Кореи.