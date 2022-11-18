Сборная Бразилии признана лучшей национальной командой ЧМ-2022 

Сборная Бразилии заняла первую строчку в рейтинге лучших команд предстоящего чемпионата мира в Катаре. Список был составлен британской прессой.

Отмечается, что сборная Португалии не вошла в десятку и расположилась только на 11-й строчке рейтинга.

По информации источника, данный топ составлялся, учитывая глубину и качество состава каждой команды, которой предстоит выступать на грядущем мундиале. Сборная Бразилии заняла первое место, Аргентина оказалась на втором месте, а национальная команда Германии расположилась на третьей строчке.

Добавим, что чемпионат мира 2022 года стартует в воскресенье, 20 ноября. Сборная Катара встретится со сборной Эквадора в матче-открытии.