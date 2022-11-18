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Форвард «Браги» Руис интересен мадридскому «Атлетико» 

Воспитанник «Барселоны» может вернуться в Ла Лигу.
18 ноября 2022 21:17
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Атлетико» планируют подписать нападающего «Браги» Абеля Руиса. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что 22-летний футболист является воспитанником академии «Барселоны».

По информации источника, «матрасники» ищут возможность усилить свою атакующую линию перспективным испанцем. Согласно порталу Transfermarkt, стоимость футболиста составляет семь миллионов евро.

Добавим, что Руис выступает за «Брагу» с июля 2020 года. В текущем сезоне он отыграл 21 матч, забил три гола и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025.

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