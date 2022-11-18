Защитник сборной Уругвая Араухо пропустит групповой этап ЧМ-2022 по просьбе «Барселоны» 

Руководство «Барселоны» договорилось со сборной Уругвая не выпускать защитника Рональда Араухо на групповые матчи чемпионата мира в Катаре. Об этом сообщает журналист Хави Мигель в своих соцсетях.

Отмечается, что 23-летний игрок не полностью восстановился от травмы, но принял решение поехать на мундиаль в составе национальной команды.

По информации источника, представители сине-гранатовых опасаются, что уругвайский футболист может усугубить свое состояние, выходя в основе в первых матчах своей сборной на чемпионате мира.

Добавим, что на групповом этапе мирового первенства подопечным Диего Алонсо предстоит встретиться со сборными Ганы, Южной Кореи и Португалии. 24 ноября сборная Уругвая сыграет с южнокорейцами.