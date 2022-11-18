Нападающий «Наполи» Кварацхелия рассказал, как адаптировался в Неаполе

Форвард «Наполи» Хвича Кварацхелия описал свою жизнь в Италии и поделился мнением о фанатах.

Отмечается, что грузинскому футболисту очень помогает любовь болельщиков неаполитанцев.

«Меня очень вдохновляют болельщики «Наполи», они говорят в мой адрес много теплых слов, часто подходят фотографироваться. Я стараюсь ответить на эту любовь своей игрой. Хочу, чтобы они были счастливы. В городе все живут футболом, это заметно, хотя, к сожалению, я редко выхожу гулять», – приводят слова 21-летнего нападающего итальянские СМИ.

Добавим, что Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле 2022 года. В нынешнем сезоне он провел 28 матчей, забил 16 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до конца сезона-2026/2027.