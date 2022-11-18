Александр Бородюк: Просматриваем молодых игроков

«Очень хорошо, что наша сборная России имеет возможность играть! Такие матчи необходимы! На стадионе в Душанбе была прекрасная атмосфера. Да и в прошлый раз в Киргизии нас очень здорово встретили.

В отборочных матчах участие принимали бы те игроки, которые имеют международный опыт. В товарищеском матче с Таджикистаном был предоставлен шанс молодым футболистам и тем, кто хорошо проявил себя в чемпионате России. Иногда бывает, что шанс даётся один раз. Выводы после сегодняшнего матча будут делать Карпин и его помощники — кто оправдал вызов в национальную команду, а кто нет. Многим футболистам стоит задуматься. Пока мы без отборочных матчей, нам нужно наигрывать и просматривать молодых футболистов, чтобы они в будущем могли играть», — сказал Бородюк российским СМИ.