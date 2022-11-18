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Кампуш уверен, что Мбаппе реализовал свой потенциал лишь наполовину

Португалец был причастен к прогрессу французского нападающего в «Монако».
18 ноября 2022 22:44
автор: Глеб Шевяков

Советник по футболу «ПСЖ» Луиш Кампуш поделился мнением об уровне игры форварда команды Килиана Мбаппе.

Отмечается, что по мнению специалиста 23-летнему французу еще есть, куда расти.

«Мбаппе все еще использует свой потенциал лишь на 40 или 50%. Ежедневно твержу ему об этом. Он еще может развиваться и становиться лучше. В 16 лет он уже был силен физически и понимал игру, как взрослый полноценный футболист. Ему стоит двигаться дальше», – приводит слова Кампуша французская пресса.

Добавим, что Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. За состав парижской команды он провел 237 матчей, забил 190 голов и отдал 93 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года.

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Кампуш уверен, что Мбаппе реализовал свой потенциал лишь наполовину
Португалец был причастен к прогрессу французского нападающего в «Монако».
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