Бускетс был готов покинуть «Барселону» в январе 2023 года

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс планировал уйти из команды в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что 34-летний испанец принял решение отработать свой контракт до конца.

По информации источника, хавбек искал подходящие варианты для смены клубной прописки следующей зимой, но доверие главного тренера каталонцев Хави и регулярное игровое время переубедили футболиста. Он закончит текущий сезон в составе сине-гранатовых, а затем отправится в МЛС.

Напомним, что Бускетс является воспитанником академии «Барселоны». Дебют футболиста за взрослую команду состоялся в сентябре 2008 года. На его счету 696 проведенных встреч, 18 забитых мячей и 42 результативные передачи.