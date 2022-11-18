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«Челси» хочет за Канте 20 миллионов евро 

Контракт француза с «пенсионерами» истекает в конце текущего сезона.
18 ноября 2022 23:16
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Челси» обозначило цену за полузащитника команду Нголо Канте в размере 20 миллионов евро. Об этом сообщает итальянская пресса.

Отмечается, что контракт французского игрока с лондонским клубом рассчитан до конца сезона-2022/2023.

По информации источника, в клубе не устраивает частая травматичность игрока в последнее время. По этой причине трансфер хавбека в другую команду более, чем вероятен.

Добавим, что Канте выступает за «Челси» с 2016 года. В нынешнем сезоне он принял участие в двух матчах и не отметился результативными действиями.

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