«Челси» хочет за Канте 20 миллионов евро 

Руководство «Челси» обозначило цену за полузащитника команду Нголо Канте в размере 20 миллионов евро. Об этом сообщает итальянская пресса.

Отмечается, что контракт французского игрока с лондонским клубом рассчитан до конца сезона-2022/2023.

По информации источника, в клубе не устраивает частая травматичность игрока в последнее время. По этой причине трансфер хавбека в другую команду более, чем вероятен.

Добавим, что Канте выступает за «Челси» с 2016 года. В нынешнем сезоне он принял участие в двух матчах и не отметился результативными действиями.