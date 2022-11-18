Пирс Морган: Роналду все еще великий футболист. Мы убедимся в этом на ЧМ-2022

Журналист Пирс Морган, взявший скандальное интервью у Криштиану Роналду, уверен, что форвард докажет всему миру, что по-прежнему играет на высоком уровне.

«Наследие Роналду не будет определяться несколькими месяцами неуважения со стороны нового тренера .

Он величайший игрок всех времен, и он все еще великий футболист, в чем, как я подозреваю, мы скоро убедимся на чемпионате мира», – написал Морган в соцсети.

Напомним, по ходу нынешнего сезона Роналду потерял место в стартовом составе «Манчестер Юнайтед», а на прошлой неделе он дал интервью Моргану, в ходе которого обвинили клуб в предательстве, а также подчеркнул, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага, поскольку тот не уважает его.