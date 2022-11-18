В «Барселоне» нашли замену Пике в лице защитника «Лейпцига» Гвардиола 

Представители «Барселоны» хотят видеть в составе своей команды защитника «Лейпцига» Йошко Гвардиола. Об этом сообщают испанские СМИ.

Отмечается, что в сентябре игрок сборной Хорватии продлил контракт с клубом из Бундеслиги до 2027 года.

Как утверждает источник, по мнению руководства, футболист «быков» — идеальная замена Жерару Пике, который недавно завершил свою карьеру. Трансфер 20-летнего защитника может обойтись сине-гранатовым в 60 миллионов евро.

Добавим, что в прошлое летнее трансферное окно хорватом активно интересовался лондонский «Челси».

Напомним, что Гвардиол выступает за «Лейпциг» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне он отыграл 19 матчей и забил один гол.