«ПСЖ» по-прежнему планирует приобрести Роналду

Французский «ПСЖ» планирует приобрести Криштиану Роналду.

По информации зарубежной прессы, трансфер может осуществиться в январе 2023 года. В этом случае Роналду будет выступать в одной команде с Лионелем Месси.

Правда, в руководстве парижан обеспокоены возрастом португальца, поскольку планируют делать ставку на молодых игроков.

Напомним, ранее Криштиану раскритиковал работу главного тренера «МЮ» Эрика Тен Хага, а также обвинил клуб в предательстве. Самого Руни Криштиану назвал «крысой». По слухам, манкунианцы запустили процедуру расторжения контракта с футболистом.