Глава оргкомитета ЧМ в Катаре ответил критикам

Генеральный секретарь верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 Хасан Аль Тавади ответил критикам и недоброжелателям организации турнира в арабской стране.

«Этот чемпионат мира, вероятно, стал самым обсуждаемым еще до своего старта. К сожалению, большая часть комментариев представляет собой распространение дезинформации, игнорирующее нюансы и построенное на расистских клише, а также стереотипах и предрассудках в отношении Ближнего Востока и арабского мира», - приводит слова Аль Тавади испанская пресса.

Также он добавил, что лучшим показателем доверия болельщиков является количество проданных билетов, а оно на данный момент составляет 97% от общего количества.

Турнир стартует завтра, 20 ноября. В матче открытия сборная хозяев встретится с командой Эквадора.