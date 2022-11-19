Сборные Англии, Бразилии и Франции стали самыми дорогими на чемпионате мира

Сборные Англии, Бразилии и Франции стали самыми дорогими по суммарной трансферной стоимости игроков, сообщает портал Transfermarkt.
Суммарная стоимость игроков каждой из этих сборных превышает миллиард евро. У Англии – 1,26 млрд, у Бразилии - 1,14 млрд., у Франции – 1,03.
В десятку лучших вошли сборные Португалии (937 млн. евро), Германии (886 млн.), Испания (872 млн.), Аргентины (645 млн.), Нидерланды (587 млн.), Бельгия (563 млн.). Замкнула десятку сборная Уругвая (450 млн.).
Чемпионат мира по футболу в Катаре стартует 20 ноября.