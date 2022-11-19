Источник: «Оренбург» не хочет отпускать Личку в «Краснодар»

«Краснодар» хочет назначить на должность главного тренера команды Марцела Личку, который занимает аналогичную должность в «Оренбурге». Об этом сообщил журналист Максим Алланазаров.
По его данным, подписание контракта затягивается, поскольку руководство «Оренбурга» не хочет расставаться с 45-летним специалистом.
«Краснодарцы готовы назначить чеха на пост тренера в ближайшее время, но оренбуржцы препятствуют переходу специалиста», – написал Алланазаров в соцсети.
Напомним, Личка возглавил «Оренбург» летом 2020 года. В нынешнем сезоне РПЛ команда занимает 7-е место, набрав 25 очков.
источник: «Советский спорт»