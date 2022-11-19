«Барселона» будет следить за игрой Асенсио на ЧМ-2022

«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Реала» Марко Асенсио, пишут испанские СМИ.

По данным источника, каталонский клуб будет следить за игрой футболиста на чемпионате мира в Катаре.

Ранее сообщалось, что 26-летний хавбек недоволен своим положением в команде и готов рассмотреть вариант с уходом в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне испанский полузащитник провел 15 матчей, забил 3 гола и отдал 3 голевых паса. Его контракт с «Реалом» действует до 30 июня 2023 года, а его трансфер оценивается в 25 млн евро.