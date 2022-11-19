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Пауло Дибала назвал фаворитов ЧМ-2022

Нападающий не включил в свой список сборную Испании.
19 ноября 2022 17:42
автор: Артур Гичунцев

Выиграть чемпионат мира в Катаре могут лишь три команды: Аргентина, Германия или Франция. Такое мнение выразил нападающий аргентинской сборной Пауло Дибала.

При этом футболист подчеркнул, что не готов говорить об этом со стопроцентной уверенностью, поскольку любая команда может сыграть выше своих возможностей.

«Никогда не знаешь, что может случиться на чемпионате мира. Бывают сюрпризы, которые разрушает все прогнозы», – отметил Дибала.

Напомним, сборная Аргентины сыграет на групповом этапе ЧМ-2022 с командами Мексики, Саудовской Аравии и Польши. К слову, турнир пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

источник: «Советский спорт»
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