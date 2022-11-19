Фернанду Сантуш: Меня не интересует то, в какой форме Роналду был месяц назад

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал состояние Криштиану Роналду накануне старта мирового первенства в Катаре.
«Как и все остальные вызванные в сборную игроки, Роналду очень хочет проявить свое мастерство и сделать Португалию чемпионом мира. Стал ли он голоднее до побед? Давайте подождем и посмотрим. Он всегда голоден - поэтому Роналду и оставался на вершине так долго. Меня не интересует то, в какой форме он был месяц назад. С тех пор он провел за «Манчестер Юнайтед» четыре матча», - приводит слова специалиста британская пресса.
Напомним, турнир стартует завтра, 20 ноября матчем открытия между сборной хозяев - Катара и командой Эквадора.
Соперниками португальцев на групповом этапе станут Гана, Уругвай и Южная КОрея.