«Балтика» обыграла «Шинник» и возглавила турнирную таблицу Первой лиги

В матче 19-го тура Первой лиги калининградская «Балтика» на своем поле одолела ярославский «Шинник».
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых единственный мяч забил Никола Радмановиц.
«Балтика» набрала 38 очков и единолично возглавила турнирную таблицу. Однако уже завтра ее может обойти владикавказская «Алания» в случае победы над «Енисеем» в Красноярске.
«Шинник» с 27 очками остался на девятой строчке.
Первая лига
19-й тур
«Балтика» (Калининград) - «Шинник» (Ярославль) - 1:0 (0:0)
Гол: Радмановиц, 64.
источник: «Советский спорт»