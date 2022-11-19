СМИ: Бензема не сыграет на чемпионате мира в Катаре

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема практически со стопроцентной вероятностью пропустит чемпионат мира в Катаре.

По информации французской прессы, форвард получил еще одну травму на тренировке сборной Франции. Есть очень маленькая вероятность, что он вернется в строй к заключительному матчу группового этапа, но вероятнее всего, футболист вообще не сыграет на турнире.

На то, чтобы внести изменения в заявку, у главного тренера французов Дидье Дешама есть два дня.

Напомним, мундиаль откроется 20 ноября встречей между Катаром и Эквадором. В одной группе с Францией выступат Австралия, Дания и Тунис.