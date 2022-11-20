«Манчестер Сити» может летом подписать контракт с Месси

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
Как сообщают зарубежные СМИ, руководство «Манчестер Сити» рассматривает возможность подписания контракта с 35-летним футболистом. Соглашение с нападающего «ПСЖ» могут заключить ближайшим летом. Трудовой договор Месси с французским клубом истекает.
Отмечается, что наставник «Манчестер Сити» хочет создать трио форвардов, в которое войдут Лионель, Эрлинг Холанд и Кевин де Брёйне.
В нынешнем сезоне Месси провел 18 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 14 голевых передач.
источник: «Советский спорт»