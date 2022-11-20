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«Манчестер Сити» может летом подписать контракт с Месси

Футболист может принять решение о продолжении карьеры после завершения ЧМ-2022.
20 ноября 2022 09:05
автор: Александр Поволоцкий

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщают зарубежные СМИ, руководство «Манчестер Сити» рассматривает возможность подписания контракта с 35-летним футболистом. Соглашение с нападающего «ПСЖ» могут заключить ближайшим летом. Трудовой договор Месси с французским клубом истекает.

Отмечается, что наставник «Манчестер Сити» хочет создать трио форвардов, в которое войдут Лионель, Эрлинг Холанд и Кевин де Брёйне.

В нынешнем сезоне Месси провел 18 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 14 голевых передач.

источник: «Советский спорт»
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